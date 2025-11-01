;

Logró el ascenso con U. de Concepción y ahora anuncia su retiro: “Probablemente fue mi último partido”

“No hay ninguna copa que valga la pena el estar lejos de mi hija, pero esto fue lo último y había que coronarlo así”, señaló Ignacio Herrera, delantero del Campanil.

Daniel Ramírez

Logró el ascenso con U. de Concepción y ahora anuncia su retiro: “Probablemente fue mi último partido” / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIAUNO

Universidad de Concepción se coronó campeón de la Primera B y consiguió el ascenso directo a la Primera División este sábado, tras derrotar 3-0 a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Ignacio Herrera fue quien selló la victoria del Campanil, marcando el tercer gol de su equipo en los minutos finales. Luego del partido, el delantero conversó con ADN Deportes y se refirió a los sacrificios que hizo este año para conseguir el premio mayor con la UdeC.

“Este año hipotequé muchísimo. Hipotequé estar lejos de mi hija, dejar cosas de lado, descuidarme… No hay ninguna copa que valga la pena el estar lejos de mi hija, pero esto fue lo último y había que coronarlo así”, señaló el “Nacho”.

En la misma línea, el futbolista de 38 años confesó que pretende retirarse del fútbol. “Voy a pensar en las vacaciones, no me quiero apurar, pero probablemente este fue mi último partido”, reconoció.

Por último, Ignacio Herrera valoró lo que hizo Universidad de Concepción para salir campeón de la categoría. “Nos juramentamos lograr el ascenso por todo el trabajo que hicimos en el año, por el grupo fuerte que tenemos y por cómo jugamos al fútbol. Somos el merecido campeón de la Primera B”, concluyó.

