Hollywood se suma a proyecto chileno: Sebastián Stan y Ana de Armas protagonizarán thriller sobre detención de Pinochet

El cine chileno vuelve a posicionarse en la escena internacional con un proyecto de alto perfil: Sebastian Stan y Ana de Armas encabezarán el elenco de Impunity, el nuevo thriller del director chileno Felipe Gálvez, que será presentado en el Festival de Cannes.

La película, que se filmará en Chile, Reino Unido y España, se ambienta en uno de los episodios judiciales más relevantes del siglo XX: la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998, hecho que marcó un precedente global sobre la posibilidad de juzgar a exmandatarios fuera de sus países, recogió Variety.

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La historia sigue a dos personajes atrapados en una red de operaciones encubiertas, conspiraciones y maniobras geopolíticas, donde la búsqueda de justicia se desarrolla lejos de los tribunales. El elenco también incluye a figuras del cine chileno como Alfredo Castro, Antonia Zegers y Alejandro Goic.

El proyecto marca un nuevo salto en la carrera de Gálvez, quien ya había llamado la atención internacional con su película The Settlers. Según el director, Impunity busca explorar episodios ocultos de la historia reciente mediante el lenguaje del cine de espionaje, abordando cómo la justicia puede ser manipulada o postergada.

Además de protagonizar la cinta, Stan y de Armas participarán como productores ejecutivos, reforzando el peso internacional del proyecto. Ambos actores cuentan con sólidas trayectorias en Hollywood, con nominaciones a premios como los Óscar y participaciones en grandes producciones.

Con una coproducción que involucra compañías de Europa y América Latina, Impunity se perfila como una de las apuestas más ambiciosas del cine chileno reciente, combinando talento local con figuras globales para abordar una historia con resonancia internacional.