Santiago Wanderers cae dramáticamente con Magallanes y depende de dos resultados para jugar la Liguilla de Ascenso

Con uno menos y jugando de visita, la “Academia” remontó el marcador y derrotó al cuadro porteño por la última fecha de la Primera B.

Daniel Ramírez

Este sábado, por la última fecha de la Primera B, Santiago Wanderers sufrió una durísima derrota de local ante Magallanes, y se complicó en la lucha por clasificar a la Liguilla de Ascenso.

El cuadro porteño comenzó ganando el partido con gol de Ethan Espinoza al minuto 36. Sin embargo, Miguel Araya puso el empate para la visita a los 60′.

El elenco albiceleste se quedó con un menos a los 63′, tras la expulsión de Elías Berrios. Pero aun así, la “Academia” logró llevarse el triunfo gracias a la anotación de penal de Vicente Conelli al minuto 84.

Con este triunfo, Magallanes cierra su temporada en el décimo puesto, con 35 unidades y sin chances de jugar la Liguilla de Ascenso.

Por su parte, Santiago Wanderers se encuentra en el sétimo lugar con 41 puntos y depende de dos resultados para clasificar a la Liguilla: los “caturros” necesitan que Deportes Antofagasta (40 puntos) y San Luis (39 puntos) no ganen mañana.

Este domingo los “Pumas” recibirán a Deportes Santa Cruz y los “Canarios” visitarán al ya descendido Santiago Morning. Ambos encuentros se jugarán a las 15:00 horas.

