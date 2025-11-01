Santiago Wanderers cae dramáticamente con Magallanes y depende de dos resultados para jugar la Liguilla de Ascenso / Manuel Lema

Este sábado, por la última fecha de la Primera B, Santiago Wanderers sufrió una durísima derrota de local ante Magallanes, y se complicó en la lucha por clasificar a la Liguilla de Ascenso.

El cuadro porteño comenzó ganando el partido con gol de Ethan Espinoza al minuto 36. Sin embargo, Miguel Araya puso el empate para la visita a los 60′.

El elenco albiceleste se quedó con un menos a los 63′, tras la expulsión de Elías Berrios. Pero aun así, la “Academia” logró llevarse el triunfo gracias a la anotación de penal de Vicente Conelli al minuto 84.

Con este triunfo, Magallanes cierra su temporada en el décimo puesto, con 35 unidades y sin chances de jugar la Liguilla de Ascenso.

Por su parte, Santiago Wanderers se encuentra en el sétimo lugar con 41 puntos y depende de dos resultados para clasificar a la Liguilla: los “caturros” necesitan que Deportes Antofagasta (40 puntos) y San Luis (39 puntos) no ganen mañana.

Este domingo los “Pumas” recibirán a Deportes Santa Cruz y los “Canarios” visitarán al ya descendido Santiago Morning. Ambos encuentros se jugarán a las 15:00 horas.