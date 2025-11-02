;

VIDEO. Dejó la cancha entre lágrimas: la patada criminal de Álvaro Madrid que le costó la expulsión ante Unión Española

El capitán de los “ruleteros” dejó con uno menos a su equipo antes de los 30 minutos.

Daniel Ramírez

Captura TNT Sports

Captura TNT Sports

Menos de 30 minutos duró en cancha el capitán de Everton, Álvaro Madrid, frente a Unión Española, en un partido clave para ambos equipos que están peleando por no descender.

El mediocampista de los “ruleteros” fue expulsado a los 28′ del primer tiempo por una criminal patada contra Pablo Aránguiz.

Revisa también:

ADN

En primera instancia, Madrid recibió tarjeta amarilla por la infracción. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro, quien revisó las imágenes y luego cambió su decisión para mostrarle cartulina roja al volante del cuadro viñamarino.

El capitán de Everton abandonó la cancha entre lágrimas y realizó un gesto con sus manos para pedirle disculpas a los hinchas del “Oro y Cielo”.

Revisa el video

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad