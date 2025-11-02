Menos de 30 minutos duró en cancha el capitán de Everton, Álvaro Madrid, frente a Unión Española, en un partido clave para ambos equipos que están peleando por no descender.

El mediocampista de los “ruleteros” fue expulsado a los 28′ del primer tiempo por una criminal patada contra Pablo Aránguiz.

En primera instancia, Madrid recibió tarjeta amarilla por la infracción. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro, quien revisó las imágenes y luego cambió su decisión para mostrarle cartulina roja al volante del cuadro viñamarino.

El capitán de Everton abandonó la cancha entre lágrimas y realizó un gesto con sus manos para pedirle disculpas a los hinchas del “Oro y Cielo”.

