;

AUDIO. “Dijeron que era suerte, que nos íbamos a caer, y acá estamos: somos campeones”

En conversación con ADN Deportes, Sebastián Galani y Alejandro Camargo destacaron las claves del título “pirata”.

Carlos Madariaga

Patricio Barrera

Sebastián Galani en ADN Deportes

Sebastián Galani en ADN Deportes

01:28

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En Coquimbo Unido, la felicidad del plantel y cuerpo técnico es total tras quedar en la historia del equipo al ganar el título de Primera División.

Uno de los íconos “piratas” es su capitán, Sebastián Galani, que valoró, en diálogo con ADN Deportes, el haber concretado el gran objetivo: el primer trofeo del equipo en su historia.

Revisa también:

ADN

“Felices como grupo. Lo habíamos hablado del partido pasado, que teníamos la posibilidad, y se nos quiso dar acá, con nuestra gente. Así lo quiso el destino. Estamos cumpliendo un sueño, sobre todo para la gente, que se lo merece”, dijo el volante, formado en la cantera nortina.

“Aún no lo asimilo, mi mentalidad creo que ojalá se acumulen los títulos en este club, pero feliz, por nuestra gente y nuestras familias”, planteó, apuntando a las claves para el título de Coquimbo Unido.

“Con trabajo, mucho trabajo. Dijeron que era suerte, que nos íbamos a caer, y acá estamos”, recordó Sebastián Galani.

El análisis de Alejandro Camargo

Otro feliz con el trofeo es el volante argentino, que logró quedarse con la medalla al campeón tras frustradas experiencias con la Universidad de Concepción, con el que perdió la categoría; y con Cobresal, con el que fue subcampeón hace dos años.

“Contento, se nos dio a todos. Era mi tercera vez, asi que la tercera es la vencida. Contento por el grupo que tenemos, por haber salido campeón mucho antes que termine el torneo. Ahora disfrutando con nuestras familias. Este grupo es humilde y trabajador, me saco el sombrero por todos ellos”, comentó en diálogo con ADN Deportes, valorando la receta para haber concretado el título.

“El cuerpo técnico, la humildad. Siempre nos dedicamos a trabajar, no a creernos más de lo que somos. Nos entregamos siempre por el compañero”, cerró Alejandro Camargo.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad