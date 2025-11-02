En Coquimbo Unido, la felicidad del plantel y cuerpo técnico es total tras quedar en la historia del equipo al ganar el título de Primera División.

Uno de los íconos “piratas” es su capitán, Sebastián Galani, que valoró, en diálogo con ADN Deportes, el haber concretado el gran objetivo: el primer trofeo del equipo en su historia.

“Felices como grupo. Lo habíamos hablado del partido pasado, que teníamos la posibilidad, y se nos quiso dar acá, con nuestra gente. Así lo quiso el destino. Estamos cumpliendo un sueño, sobre todo para la gente, que se lo merece”, dijo el volante, formado en la cantera nortina.

“Aún no lo asimilo, mi mentalidad creo que ojalá se acumulen los títulos en este club, pero feliz, por nuestra gente y nuestras familias”, planteó, apuntando a las claves para el título de Coquimbo Unido.

“Con trabajo, mucho trabajo. Dijeron que era suerte, que nos íbamos a caer, y acá estamos”, recordó Sebastián Galani.

El análisis de Alejandro Camargo

Otro feliz con el trofeo es el volante argentino, que logró quedarse con la medalla al campeón tras frustradas experiencias con la Universidad de Concepción, con el que perdió la categoría; y con Cobresal, con el que fue subcampeón hace dos años.

“Contento, se nos dio a todos. Era mi tercera vez, asi que la tercera es la vencida. Contento por el grupo que tenemos, por haber salido campeón mucho antes que termine el torneo. Ahora disfrutando con nuestras familias. Este grupo es humilde y trabajador, me saco el sombrero por todos ellos”, comentó en diálogo con ADN Deportes, valorando la receta para haber concretado el título.

“El cuerpo técnico, la humildad. Siempre nos dedicamos a trabajar, no a creernos más de lo que somos. Nos entregamos siempre por el compañero”, cerró Alejandro Camargo.