;

“¿Cómo va a ser una presión?”: la tajante respuesta de Daniel Garnero tras derrota de la UC ante O’Higgins

El DT de los cruzados dejó un claro aviso sobre la situación de su equipo en la recta final del torneo.

Daniel Ramírez

“¿Cómo va a ser una presión?”: la tajante respuesta de Daniel Garnero tras derrota de la UC ante O’Higgins

“¿Cómo va a ser una presión?”: la tajante respuesta de Daniel Garnero tras derrota de la UC ante O’Higgins / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Universidad Católica sufrió este domingo una dura derrota como local ante O’Higgins, su rival directo en la lucha por el Chile 2 para la Copa Libertadores del próximo año.

Tras el duelo, el DT de los cruzados, Daniel Garnero, aseguró que la derrota pasó porque a su equipo le costó meterse en el partido y le faltó efectividad a la hora de atacar. “Jugamos contra un gran rival. Ellos nos hicieron los goles en los momentos que estuvieron mejor que nosotros. No pudimos entrar en el partido, porque nos costó. En el segundo tiempo generamos algunas ocasiones y lamentablemente no tuvimos la efectividad que se necesita, y que sí tuvo el rival”, señaló en rueda de prensa.

Revisa también:

ADN

“Nos tocó perder, es una derrota dura, difícil, en nuestra cancha, pero a partir de mañana ya tenemos que pensar en lo que viene, lavarnos la cabeza y enfocarnos en los cuatro partidos que nos quedan”, señaló el entrenador de la UC de cara a la recta final del torneo.

Al ser consultado por la presión que significa depender de sí mismo para quedarse con el Chile 2, Garnero respondió de forma tajante: “¿Cómo va a ser una presión? No es presión. Es una motivación espectacular. No dependemos de nadie, solo de nosotros”.

“Sabemos que será difícil, tenemos dificultades, obstáculos, y hay que tratar de sobrepasarlos”, concluyó el técnico argentino.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad