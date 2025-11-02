“¿Cómo va a ser una presión?”: la tajante respuesta de Daniel Garnero tras derrota de la UC ante O’Higgins / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Universidad Católica sufrió este domingo una dura derrota como local ante O’Higgins, su rival directo en la lucha por el Chile 2 para la Copa Libertadores del próximo año.

Tras el duelo, el DT de los cruzados, Daniel Garnero, aseguró que la derrota pasó porque a su equipo le costó meterse en el partido y le faltó efectividad a la hora de atacar. “Jugamos contra un gran rival. Ellos nos hicieron los goles en los momentos que estuvieron mejor que nosotros. No pudimos entrar en el partido, porque nos costó. En el segundo tiempo generamos algunas ocasiones y lamentablemente no tuvimos la efectividad que se necesita, y que sí tuvo el rival”, señaló en rueda de prensa.

“Nos tocó perder, es una derrota dura, difícil, en nuestra cancha, pero a partir de mañana ya tenemos que pensar en lo que viene, lavarnos la cabeza y enfocarnos en los cuatro partidos que nos quedan”, señaló el entrenador de la UC de cara a la recta final del torneo.

Al ser consultado por la presión que significa depender de sí mismo para quedarse con el Chile 2, Garnero respondió de forma tajante: “¿Cómo va a ser una presión? No es presión. Es una motivación espectacular. No dependemos de nadie, solo de nosotros”.

“Sabemos que será difícil, tenemos dificultades, obstáculos, y hay que tratar de sobrepasarlos”, concluyó el técnico argentino.