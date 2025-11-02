;

Esteban González recuerda la dolorosa partida de su padre tras salir campeón con Coquimbo Unido: “Esto es para él”

El DT de los “Piratas” habló en medio de la emoción por ganar el título del Campeonato Nacional.

Este domingo, Coquimbo Unido se coronó campeón del fútbol chileno por primera vez en su historia. Los “Piratas” abrocharon el título tras derrotar 2-0 a Unión La Calera por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

Tras el partido, un emocionado Esteban González habló con TNT Sports desde la cancha y llenó de elogios a sus dirigidos. “Estos jugadores con tremendos, lo que han hecho en esta segunda rueda es impresionante. No hay un mayor análisis táctico de todo esto. Este equipo rompió estadísticas, datos, y me parece que somos justos campeones”, señaló el DT del cuadro coquimbano.

“No tenemos miedo en decir que fuimos superados en algunos partidos, pero este equipo se adaptó a distintos escenarios, distintos rivales, distintas dificultades. Y ahora nos coronamos de local, ante un maco de público impresionante. Esto es soñado”, agregó el “Chino”.

Además, el técnico recordó la dolorosa partida de su padre, quien falleció dos días antes de un partido con Cobresal en marzo pasado. “El club me brindó todo el apoyo para no dirigir ante Cobresal, pero yo sabía que mi papá quería que yo estuviera en el estadio ese día. Esto es para él. Solamente tengo palabras de agradecimiento, porque fue un momento duro, pero estuvo mi familia y los jugadores a mi lado”, comentó.

Por último, Esteban González hizo una especial dedicatoria por el título que ganó con Coquimbo. “Se lo dedico a mi señora, que estuvo dos años y medio sola con mis hijos en Concepción y hoy pueden estar a mi lado disfrutando este momento. Mi señora ha sido un sostén importante”, concluyó.

