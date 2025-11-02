;

Fin a la maldición: la “venganza” de Coquimbo Unido tras 20 años para consumar su regreso a la Copa Libertadores

El cuadro pirata se consagra como campeón de la Primera División, consagrando su mejor campaña histórica.

Carlos Madariaga

Fin a la maldición: la “venganza” de Coquimbo Unido tras 20 años para consumar su regreso a la Copa Libertadores

Fin a la maldición: la “venganza” de Coquimbo Unido tras 20 años para consumar su regreso a la Copa Libertadores / Instagram @coquimbounidooficial / Facebook

Este domingo, Coquimbo Unido consumó una temporada de ensueño para quedarse con el título de Primera División.

Fundado el 30 de agosto de 1958, el cuadro pirata se estrenó en la máxima categoría del fútbol chileno en 1963, donde ha competido por 30 temporadas, siendo esta vez la primera ocasión que se quedan con el trofeo.

El elenco aurinegro sí sabía de vueltas olímpicas en el ascenso, con cuatro trofeos, pero este logro es inédito, más aún considerando que apenas pudo pelear dos veces por el máximo galardón del balompié nacional.

La primera vez que estuvieron cerca del título fue en 1991, donde terminaron segundos tras Colo Colo, en un campañón liderado desde la banca por el fallecido José Sulantay.

Sin embargo, donde sí tuvieron a la mano el trofeo fue en 2005, cuando en una llave de ida y vuelta, en el formato de playoffs, perdieron la final con Unión Española.

20 años más tarde, llegó la revancha para Coquimbo Unido, que además ahora tendrá la posibilidad de competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores, siendo esta la segunda ocasión para los filibusteros, que se estrenaron en el máximo torneo continental en 1992: luego de 33 años, volverán a jugarla, pero ahora como campeones.

