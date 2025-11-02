;

De ayudante a artífice: la historia de Esteban González, el técnico que guió el histórico título de Coquimbo Unido

El estratega de 44 años condujo al elenco pirata a la primera corona de su historia en Primera División.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Cuando Esteban González asumió la banca de Coquimbo Unido a fines de 2024, pocos se imaginaron que apenas un año después lograría una hazaña histórica en el fútbol chileno: guiar al cuadro aurinegro hacia su primer título de Primera División en sus 67 años de historia.

El estratega de 44 años se hizo cargo de manera interina del elenco pirata en octubre del año pasado tras la salida de Fernando Díaz, técnico del que era ayudante. Pese a que el cambio generó cierta polémica entre ambos, González fue ratificado meses más tarde en el cargo y, con pocas luces, transformó a Coquimbo en el equipo sensación del 2025.

Revisa también:

ADN

El “Chino” conformó un plantel sin grandes figuras ni fichajes rimbombantes. Por el contrario, apostó por un plantel equilibrado, con referentes experimentados y jóvenes que explotaron bajo su conducción. Eso sí, detrás del éxito del DT hay una particular historia.

¿Quién es Esteban González?

Apodado el “Chino”, González fue un exjugador que se desempeñó como volante en clubes como Cobreloa, Deportes Antofagasta, Unión Española u O’Higgins, aunque siempre estuvo identificado con Deportes Concepción, escuadra donde se formó como futbolista.

Justamente, González se retiró en el equipo penquista y allí rápidamente tuvo su estreno como entrenador, logrando importantes hitos como ascender de la Tercera B a la Tercera A en 2018 y luego, de Tercera A a Segunda División Profesional en 2019.

Sin embargo, la alegría no duró para siempre. Tras una serie de malos resultados, fue destituido de su cargo en 2020, aunque un año más tarde volvió al club lila en 2021 para ser ayudante de Óscar del Solar.

Su salto a Primera División llegó en agosto de 2022, cuando asumió como asistente técnico de Fernando Díaz en Coquimbo Unido. Desde entonces, González fue construyendo su propio camino hasta tener una nueva oportunidad como entrenador principal, la cual aprovechó al máximo, convirtiéndose en el flamante campeón del Campeonato Nacional 2025.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad