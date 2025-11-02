De ayudante a artífice: la historia de Esteban González, el técnico que guió el histórico título de Coquimbo Unido

Cuando Esteban González asumió la banca de Coquimbo Unido a fines de 2024, pocos se imaginaron que apenas un año después lograría una hazaña histórica en el fútbol chileno: guiar al cuadro aurinegro hacia su primer título de Primera División en sus 67 años de historia.

El estratega de 44 años se hizo cargo de manera interina del elenco pirata en octubre del año pasado tras la salida de Fernando Díaz, técnico del que era ayudante. Pese a que el cambio generó cierta polémica entre ambos, González fue ratificado meses más tarde en el cargo y, con pocas luces, transformó a Coquimbo en el equipo sensación del 2025.

El “Chino” conformó un plantel sin grandes figuras ni fichajes rimbombantes. Por el contrario, apostó por un plantel equilibrado, con referentes experimentados y jóvenes que explotaron bajo su conducción. Eso sí, detrás del éxito del DT hay una particular historia.

¿Quién es Esteban González?

Apodado el “Chino”, González fue un exjugador que se desempeñó como volante en clubes como Cobreloa, Deportes Antofagasta, Unión Española u O’Higgins, aunque siempre estuvo identificado con Deportes Concepción, escuadra donde se formó como futbolista.

Justamente, González se retiró en el equipo penquista y allí rápidamente tuvo su estreno como entrenador, logrando importantes hitos como ascender de la Tercera B a la Tercera A en 2018 y luego, de Tercera A a Segunda División Profesional en 2019.

Sin embargo, la alegría no duró para siempre. Tras una serie de malos resultados, fue destituido de su cargo en 2020, aunque un año más tarde volvió al club lila en 2021 para ser ayudante de Óscar del Solar.

Su salto a Primera División llegó en agosto de 2022, cuando asumió como asistente técnico de Fernando Díaz en Coquimbo Unido. Desde entonces, González fue construyendo su propio camino hasta tener una nueva oportunidad como entrenador principal, la cual aprovechó al máximo, convirtiéndose en el flamante campeón del Campeonato Nacional 2025.