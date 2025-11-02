;

Este es el próximo (y último) fin de semana largo en Chile: revisa todos los feriados que quedan en 2025

Revisa los días festivos que quedan durante noviembre y diciembre.

Juan Castillo

Feriados en Chile

Casi 300 mil vehículos abandonaron la región Metropolitana durante el último fin de semana largo, el cual contó con dos días feriados (viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre).

Sin embargo, según el calendario, en el país solo quedan 4 días feriados en lo que resta de 2025, de los cuales solo 1 generará un nuevo fin de semana largo.

Por ello, acá te dejamos los últimos días que serán feriados en Chile.

Qué feriados quedan para 2025 en Chile

  • Domingo 16 de noviembre | Elecciones Presidenciales y Parlamentarias | feriado legal
  • Lunes 8 de diciembre | Inmaculada Concepción
  • Domingo 14 de diciembre | Elecciones Presidenciales (Eventual segunda vuelta) | feriado legal.
  • Jueves 25 de diciembre | Navidad (irrenunciable)

Cuándo será el próximo (y último) fin de semana largo en Chile

El último fin de semana largo del año en el país se dará entre el viernes 5 y el lunes 8 de diciembre.

