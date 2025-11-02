Este es el próximo (y último) fin de semana largo en Chile: revisa todos los feriados que quedan en 2025
Revisa los días festivos que quedan durante noviembre y diciembre.
Casi 300 mil vehículos abandonaron la región Metropolitana durante el último fin de semana largo, el cual contó con dos días feriados (viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre).
Sin embargo, según el calendario, en el país solo quedan 4 días feriados en lo que resta de 2025, de los cuales solo 1 generará un nuevo fin de semana largo.
Revisa también:
Por ello, acá te dejamos los últimos días que serán feriados en Chile.
Qué feriados quedan para 2025 en Chile
- Domingo 16 de noviembre | Elecciones Presidenciales y Parlamentarias | feriado legal
- Lunes 8 de diciembre | Inmaculada Concepción
- Domingo 14 de diciembre | Elecciones Presidenciales (Eventual segunda vuelta) | feriado legal.
- Jueves 25 de diciembre | Navidad (irrenunciable)
Cuándo será el próximo (y último) fin de semana largo en Chile
El último fin de semana largo del año en el país se dará entre el viernes 5 y el lunes 8 de diciembre.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.