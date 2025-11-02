Balance de carreteras por el fin de semana largo: 22 fallecidos y 166 conductores detenidos

;

Carabineros informó además 262 lesionados y más de 45 mil vehículos fiscalizados en todo el país.

Verónica Villalobos

Santiago

Carabineros entregó este domingo su tercer balance carretero correspondiente al fin de semana largo, reportando un total de 22 personas fallecidas en accidentes de tránsito a nivel nacional, además de 262 lesionados y 166 conductores detenidos.

El teniente coronel Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, explicó que la mayoría de las detenciones se debieron a conducción en estado de ebriedad (83 casos), bajo los efectos del alcohol (37) y de drogas (46). También se registró un caso de conducción a velocidad temeraria, con un vehículo circulando a 198 km/h.

Durante el periodo comprendido entre el jueves 30 de octubre y el sábado 1 de noviembre, se fiscalizaron 45.718 vehículos y se realizaron 10.951 exámenes.

En total, se cursaron 421 infracciones de tránsito. Carabineros reiteró el llamado a conducir con responsabilidad y planificar los viajes de retorno para evitar nuevos accidentes.

