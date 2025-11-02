Balance de carreteras por el fin de semana largo: 22 fallecidos y 166 conductores detenidos / Diego Martin

Santiago

Carabineros entregó este domingo su tercer balance carretero correspondiente al fin de semana largo, reportando un total de 22 personas fallecidas en accidentes de tránsito a nivel nacional, además de 262 lesionados y 166 conductores detenidos.

El teniente coronel Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, explicó que la mayoría de las detenciones se debieron a conducción en estado de ebriedad (83 casos), bajo los efectos del alcohol (37) y de drogas (46). También se registró un caso de conducción a velocidad temeraria, con un vehículo circulando a 198 km/h.

Durante el periodo comprendido entre el jueves 30 de octubre y el sábado 1 de noviembre, se fiscalizaron 45.718 vehículos y se realizaron 10.951 exámenes.

En total, se cursaron 421 infracciones de tránsito. Carabineros reiteró el llamado a conducir con responsabilidad y planificar los viajes de retorno para evitar nuevos accidentes.