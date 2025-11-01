Drástico cambio del tiempo en Santiago: anuncian lluvias y bajas temperaturas durante la semana

Según el Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF), el clima en Santiago volverá a cambiar durante los próximos días.

En detalle, el organismo anunció la llegada de una baja segregada, fenómeno que podría traer lluvias y un notorio descenso de las temperaturas hacia mitad de semana.

Este sistema en altura se acercaría a la zona central entre el miércoles 5 y el jueves 6 de noviembre, generando lluvias en la capital y nieve en zonas cordilleranas.

Antes de este evento, se espera un inicio de semana más templado, con máximas que podrían alcanzar los 28°C el domingo 2 de noviembre.

Sin embargo, estas temperaturas descenderían gradualmente hacia mediados de semana, acompañadas de nubosidad y aire frío proveniente de la costa.

¿Cuándo lloverá en Santiago?

Por otro lado, el modelo norteamericano GFS también prevé lluvias, aunque más concentradas en sectores altos de la Región Metropolitana.

Desde Meteored advirtieron que “las bajas segregadas son fenómenos muy variables, especialmente en primavera”, por lo que recomiendan seguir las actualizaciones de los pronósticos.

Para quienes viven en Santiago y alrededores, los meteorólogos recomiendan revisar los pronósticos locales antes de planificar actividades al aire libre.

Y en caso de desplazarse hacia la cordillera, se sugiere verificar el estado de las rutas y evitar transitar en zonas con nieve o barro, ya que el fenómeno podría afectar los caminos.