Estos son los bonos que se pagan en noviembre en Chile: revisa cuál te corresponde y los requisitos

El Gobierno de Chile entrega cada mes una serie de bonos y subsidios destinados a apoyar a distintos grupos de la población, y este noviembre no es la excepción.

A continuación, revisa cuáles son los principales beneficios que se pagan durante el mes y los requisitos para acceder a ellos.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

Dirigido a mujeres trabajadoras de entre 25 y 64 años que pertenezcan al 40% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).

El pago mensual correspondiente a la renta de agosto de 2025 se realizará el viernes 28 de noviembre, mientras que quienes elijan la modalidad anual recibirán su dinero en 2026.

Subsidio al Empleo Joven

Beneficio para trabajadores y trabajadoras de entre 18 y 24 años, pertenecientes al 40% más vulnerable del país.

Al igual que el BTM, el pago mensual se efectuará el 28 de noviembre, y corresponde a los ingresos percibidos en agosto.

Subsidio Único Familiar (SUF) y Subsidio Familiar Automático

El SUF entrega $22.007 por cada carga familiar reconocida, y $44.014 si se trata de una persona con discapacidad.

El Subsidio Familiar Automático, en cambio, se asigna sin postulación a las familias del 40% más vulnerable inscritas en el RSH.

Bono de Protección o “Dueña de Casa”

Aporte mensual que se entrega por 24 meses consecutivos a quienes formen parte de los programas del Sistema Chile Seguridades y Oportunidades.

No requiere postulación: basta con aceptar la invitación a participar en uno de los programas sociales del Estado.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Se paga a todas las personas mayores de 65 años que cumplan con los requisitos del Instituto de Previsión Social (IPS).

Actualmente, el monto mensual es de $224.004, aunque sube a $250.000 para los mayores de 82 años.

Asignación Familiar y Maternal

Ambos beneficios entregan un monto mensual por cada carga familiar acreditada.

La Asignación Familiar se paga junto con el sueldo (en el caso de trabajadores dependientes), mientras que la Asignación Maternal beneficia a mujeres embarazadas y a trabajadores cuyas cónyuges estén esperando un hijo.

Todos estos beneficios pueden consultarse y verificarse con el RUT en los sitios oficiales del IPS, ChileAtiende (AQUÍ) o el Registro Social de Hogares (AQUÍ), según corresponda.