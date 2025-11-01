El aviso que lanzó Fernando Ortiz para Javier Correa y Esteban Pavez tras el triunfo sobre Ñublense / Daniel Pino/UnoNoticias

Fernando Ortiz, DT de Colo Colo, sacó cuentas alegres luego del triunfo 1-0 sobre Ñublense este domingo, resultado que acerca a los albos a los puestos de copas internacionales.

“Seguimos insistiendo en lo que pretendo como equipo. Seguimos llegando con muchísimas ocasiones. Hoy estuvimos muy bien defensivamente. Hicimos un gran partido, muy equilibrado”, partió señalando el técnico del “Cacique” en la conferencia de la prensa postpartido.

El estratega argentino remarcó que “todos los partidos que enfrentamos son finales. No importa el rival de turno, nosotros sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo para acortar los puntos que nos diferencian de las copas internacionales”.

Ortiz le deja un aviso a Correa y a Pavez

Consultado sobre la falta de gol de Javier Correa, quien suma seis partidos sin marcar, Ortiz le dejó un aviso al delantero: “Es nuestro goleador, es el emblema de la zona delantera de nuestra institución. Él tiene que estar tranquilo, los goles van a venir. No tiene que apresurarse en la toma de decisiones”.

También dejó un mensaje para Esteban Pavez, quien venía de no ser citado y hoy volvió a jugar en Colo Colo. “Es un jugador más dentro de la plantilla. Yo estoy tranquilo con lo que le dije a Esteban. Hoy le tocó entrar y lo hizo de muy buena manera. Él sabe que el lunes entra a competir de nuevo con sus compañeros para tener una posibilidad”, indicó.

Además, el entrenador albo abordó la recuperación de Arturo Vidal, quien quedó fuera del partido con Ñublense por lesión. “Ha mejorado mucho, los médicos me tienen al tanto, pero recién el lunes voy a ver cómo está”, mencionó.

Por último, Fernando Ortiz se mostró contento con su presente en el “Cacique”, a pesar de la irregular campaña. “Estoy feliz desde el primer momento que llegué. Mi forma de ser no va a cambiar por la situación que atraviesa la institución. Sé lo que es Colo Colo y lo que significa a nivel nacional e internacional. Trabajo feliz para que la gente pueda disfrutar del equipo”, concluyó.