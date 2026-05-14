Chilena estuvo a un paso de lograr tratamiento contra el hantavirus: proyecto se frenó por falta de recursos
El tratamiento, actualmente paralizado, recibió el reconocimiento de la FDA y mostró resultados prometedores.
La viróloga chilena María Inés Barría lideró una investigación que consiguió neutralizar el hantavirus Andes y obtener resultados exitosos en animales, pero el proyecto quedó paralizado por falta de financiamiento.
El caso fue destacado esta semana por Bloomberg, que relató cómo el equipo comenzó a trabajar en 2014 con muestras de sangre de personas que sobrevivieron al virus.
Gracias a ese trabajo, los investigadores lograron identificar anticuerpos monoclonales capaces de bloquear la infección, abriendo la puerta al primer tratamiento desarrollado en Chile contra esta enfermedad.
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Faltaron US$7 millones para continuar
El siguiente paso consistía en realizar ensayos clínicos en personas, pero eso requería una inversión cercana a los siete millones de dólares. La pandemia de COVID-19 desvió recursos y la investigación quedó en pausa.
La científica, que actualmente se desempeña en la Universidad San Sebastián, señaló que el proyecto podría retomar su desarrollo en un plazo de entre 12 y 24 meses si se obtienen los fondos necesarios.
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