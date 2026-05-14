Tuvo dos robos fallidos y terminó atropellado: motochorro en riesgo vital tras accidente

La comuna de Independencia vivió una compleja situación con un nuevo intento de robo mediante la metodología de motochorro, con un hombre que intentó asaltar a una mujer en calle Aurora.

Las autoridades informaron que el sujeto habría intentado ingresar a un local comercial, y posteriormente hizo lo propio tratando de robar a una mujer en su ruta. Al no lograrlo, intentó darse a la fuga, momento donde fue impactado por un vehículo que transitaba en dirección opuesta.

Esto ocurrió ya que el asaltante no respetó la señalización de un signo “Pare” y simplemente aceleró en su escape.

Los servicios de emergencia se presentaron al lugar para brindar apoyo y trasladar al involucrado a un centro médico, donde se encuentra en riesgo vital.

Según detalló Carabineros el motorista contaba con una tobillera electrónica, mientras que el chofer que lo atropelló se encuentra detenido a la espera de indagatorias.