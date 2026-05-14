Como suele ocurrir con frecuencia, el fútbol africano volvió a quedar en el centro de la polémica por un supuesto caso de fraude de edad en un torneo juvenil.

En la Copa Africana Sub 17, Gelson Dala, portero de Angola de 16 años, fue elegido como el mejor jugador del partido en el empate 0-0 de su selección ante Malí, reconocimiento que fue publicado posteriormente en redes sociales.

Como era de esperarse, más allá de los comentarios sobre su actuación deportiva, muchos usuarios de internet comenzaron a cuestionar la verdadera edad del guardameta, quien lucía bigote y una incipiente barba.

“16 años en cada pierna” o “16 años tenía cuando se independizó Angola”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación dedicada a Dala.