Las altas temperaturas amenazan el Mundial 2026: Estudio revela que el calor podría complicar varios partidos

Cada vez falta menos para que comience el esperado Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA y las expectativas van creciendo poco a poco.

Pero más allá de lo que suceda en la cancha y con los resultados deportivos, hay muchos aspecto a considerar que incluso escapa de las manos de los organizadores.

Un reciente y preocupante informe del grupo de investigación World Weather Attribution (WWA) ha puesto sobre la mesa una realidad metereológica que muchos preferían ignorar.

El 25% de los partidos del torneo, aproximadamente 26 duelos de los 104 programados, se jugarán bajo condiciones de calor y humedad que representan un riesgo directo para la salud humana.

Lo que antes se analizaba como una simple incomodidad veraniega, hoy se mide con una precisión quirúrgica que podría genera inquietud entre los cuerpos médicos.

El estudio se centra en el índice de Temperatura de Bulbo Húmedo (WBGT), una métrica que combina calor, humedad, viento y radiación solar para determinar cuándo el cuerpo humano pierde su capacidad de enfriarse.

Cuando este índice cruza la barrera de los 28°C, la actividad física de alto rendimiento entra en una zona de peligro donde el golpe de calor no es una posibilidad, sino una probabilidad estadística.

Las zonas más complejas

El panorama es especialmente complejo para las sedes que carecen de una ‘burbuja protectora’ que ofrecen algunos estadios climatizados.

Mientras recintos en Dallas o Houston pueden sellar sus techos y encender el aire acondicionado, ciudades como Miami, Kansas City y el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey quedan a merced de un clima que se ha vuelto agresivo.

No se trata solo de la fatiga de los futbolistas; el informe lanza una advertencia sombría sobre las fan zones y los alrededores de los estadios.

En esos lugares, miles de aficionados estarán expuestos a temperaturas que, según los datos actuales, son el doble de peligrosas de lo que fueron durante el Mundial de Estados Unidos en 1994.

La calve del cooling break

Consciente de que el espectáculo se puede ver amenazado, la FIFA ya ha anunciado algunas medidas para mitigar el impacto, poniendo foco especial en los protocolos de hidratación.

El cooling break para los futbolistas será obligatorio, de tres minutos por tiempo. Además, hay un despliegue de tecnología para el enfriamiento en los banquillos.

Y si bien esto ya es tratado como una norma, el sindicato mundial de futbolistas (FIFPRO) sugiere que estas acciones podrían quedarse cortas.

La presión por cumplir con un calendario de 48 equipos choca frontalmente con la recomendación médica de suspender o reprogramar encuentros si las condiciones térmicas alcanzan niveles críticos.

De esta manera, los organizadores del Mundial 2026 tienen otra gran prueba además de la calendarización: garantizar que los jugadores y el público no sufran consecuencias de salud por el calor.