“Por errores nuestros…”: el mea culpa de Los Vikings 5 tras ser vetados de la fiesta de Coquimbo Unido

Los integrantes de Los Vikings 5 rompieron el silencio tras ser vetados de los festejos que prepara Coquimbo Unido en su estadio, donde este domingo el club podría coronarse campeón del fútbol chileno por primera vez en su historia.

La icónica banda coquimbana no fue invitada a la fiesta del cuadro “pirata” debido a unos antiguos comentarios que publicó la cuenta oficial de la banda en redes sociales, en los cuales, se manifestaron en contra de la dirigencia y del actual cuerpo técnico encabezado por Esteban González.

“Estamos con sentimientos encontrados”

En medio de la polémica, miembros de Los Vikings 5 conversaron con el medio Mundo Cumbia y se refirieron a este veto que sufrieron como agrupación. “Estamos con sentimientos encontrados. Tristes porque no vamos a estar como banda en el estadio, pero a la vez, felices por Coquimbo, porque es un triunfo que todos anhelamos, todos los hinchas coquimbanos, y Los Vikings 5 más que nada son hinchas de Coquimbo”, comentó Eduardo Macuada, guitarrista de la banda.

“No se puede desconocer la buena campaña que ha hecho la dirigencia, el entrenador y todos. De mi parte y de todo el grupo, felicitaciones para ellos. Coquimbo se lo merece”, agregó Macuada.

En tanto, Edson Núñez, bajista de Los Vikings 5, confesó que irán al estadio como hinchas, pero igual estarán preparados en caso de que los inviten a tocar. “Vamos a estar con la ropa lista, por si acaso hay alguna consideración y nos llaman, vamos a estar en 10 minutos ahí con todas nuestras teñidas para tocar al Auri”, indicó.

Mientras que Ángel Núñez, encargado de la güira y la animación, hizo un mea culpa y asumió el error que cometió la banda. “La dirigencia de Coquimbo Unido está en su derecho de decidir a quién invita a su fiesta y a quién no. No invitaron a Los Vikings 5 por errores nuestros, con comentarios que no debieron haber sido”, sostuvo.

En la misma línea, añadió: “Nuestro mensaje es que no importa sin Los Vikings 5 están o no están, lo que importa es celebrar el campeonato de Coquimbo Unido como corresponde”.

Además, Ángel Núñez aprovechó la oportunidad para aclarar que “no estamos en contra de la dirigencia del club, no tenemos nada que decir, menos en contra de Coquimbo Unido. Somos una banda que toca cumbia y somos hinchas de Coquimbo”.

Por su parte, Edson Núñez concluyó señalando que “si en su momento se cometió un error, pedimos disculpas”.