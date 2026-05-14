Insólito: abren cupos para dormir en uno de los estadios más importantes de Sudamérica / JUAN MABROMATA

Una particular iniciativa se ha dado a conocer en las últimas horas en la previa al Mundial 2026.

Esto luego de la propuesta desarrollada por la empresa Airbnb, plataforma online de alojamientos, la cual habilitó un particular recinto para pernoctar en Argentina.

Se trata nada más y nada menos que el estadio Monumental de River Plate, donde dos personas podrán pasar la noche en el recinto deportivo.

¿El anfitrión de semejante lugar? Será nada más y nada menos que el defensor Gonzalo Montiel, jugador del elenco “millonario” y autor del penal que le dio a Argentina el título de la Copa del Mundo en 2022.

La gracia es que esto no es un sorteo en sí, sino que, como en cualquier reserva de la plataforma, quien llegue primero se queda con el cupo, el cual se podrá agendar en el sitio oficial este viernes 15 de mayo, a contar de las 07 de la mañana de nuestro país. Por ello, claro, se puede participar desde cualquier parte del planeta, incluyendo Chile.

Quien obtenga el registro podrá llevar como máximo un acompañante para pasar la noche del viernes 29 de mayo, en una habitación con vista a la cancha del Monumental.

Para aquella jornada también se podrán inscribir para obtener un cupo otras once personas, quienes compartirán la jornada junto a Gonzalo Montiel, donde tendrán un recorrido por zonas exclusivas del campo, una cena con vista a la cancha y hasta patear penales con el lateral de la selección argentina.