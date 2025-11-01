Colo Colo visita este sábado a Ñublense por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025. El “Cacique” marcha en el octavo lugar de la tabla y está obligado a ganar si quiere seguir en la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Unas las bajas sensibles que tendrán los albos será Arturo Vidal. El volante nacional arrastra problemas físicos y quedó al margen del trascendental duelo ante los “Diablos Rojos” en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Si bien el técnico Fernando Ortiz adelantó que el “King” no sería convocado por una dolencia producida tras el empate contra Deportes Limache, durante esta misma jornada se dio a conocer el parte médico que detalló la lesión del mediocampista.

A través de redes sociales, Colo Colo informó que Arturo Vidal sufrió una “contractura en el isquiotibial derecho”, situación que lo mantendrá al menos una semana fuera de las canchas para su recuperación.

¿A qué hora y dónde ver el partido entre Ñublense y Colo Colo?

Ñublense y Colo Colo se medirán este sábado 1 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el duelo será transmitido por la señal de TNT Sports.