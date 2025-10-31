;

Pretendían ver un partido de fútbol en París: detienen a cuatro sospechosos del histórico robo al Museo del Louvre

Los hombres fueron arrestados cerca del estadio Jean Bouin, donde jugarían Paris FC y Lyon por el torneo galo. Uno habría conducido una scooter usada en la fuga del asalto.

Martín Neut

Estadio Jean Bouin

Estadio Jean Bouin / Foto Getty

La policía francesa detuvo este miércoles 29 de octubre a cuatro personas vinculadas al robo de joyas ocurrido el pasado 19 de octubre en el Museo del Louvre, hecho que conmocionó al país por el valor histórico de las piezas robadas.

Según informó Franceinfo, los arrestos se concretaron en los alrededores del estadio Jean Bouin, en París, donde los sospechosos se disponían a asistir al partido entre Paris FC y Olympique Lyonnais, que terminó en un entretenido empate 3 a 3.

Xavier Laine

Uno de los detenidos sería el conductor de una de las scooters utilizadas por los ladrones para huir del lugar tras sustraer nueve joyas pertenecientes a Napoleón y a la Emperatriz.

Con estas capturas, el número de personas arrestadas por el caso asciende a seis, sumando a los dos hombres aprehendidos el 25 de octubre.

El botín, avaluado en 88 millones de euros, corresponde a piezas históricas de la Corona francesa, lo que convierte el hecho en uno de los robos patrimoniales más graves registrados en Francia en las últimas décadas.

