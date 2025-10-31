Incluyendo la RM: emiten aviso por tormentas y precipitaciones en tres regiones de Chile para hoy viernes 31 de octubre
La Dirección Meteorológica de Chile señaló que se trata de una “inestabilidad atmosférica” que se extenderá hasta mañana sábado.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas entre las regiones de O’Higgins y Valparaíso.
Según el organismo, se trata de una “inestabilidad atmosférica”, que se presentaría entre la noche de este viernes 31 de octubre y la madrugada del sábado 1 de noviembre.
En el aviso, la DMC también pronostica posibles precipitaciones aisladas “preferentemente durante la tarde-noche”.
¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?
- Región de Valparaíso: Precordillera, valles precordilleranos y Cordillera.
- Región Metropolitana: Precordillera y Cordillera.
- Región O’Higgins: Precordillera y Cordillera.
