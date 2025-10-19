Cierre tras robo en el Louvre: en menos de diez minutos se llevaron joyas de incalculable valor histórico

Santiago

Un asalto de gran magnitud sacudió durante la mañana de este domingo al Museo del Louvre. Según confirmó la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, varios individuos encapuchados ingresaron al recinto al momento de su apertura y lograron acceder a la sala que resguarda las joyas de Napoleón y de la Emperatriz. En menos de siete minutos, cuatro, según Dati, los ladrones escaparon con nueve piezas de gran valor histórico.

De acuerdo con medios franceses, los delincuentes llegaron en motocicletas y utilizaron un montacargas de las obras de ampliación para ingresar a la zona restringida.

La Fiscalía de París abrió una investigación por robo organizado y asociación delictiva, a cargo de la Brigada de Represión del Bandidismo.

Horas más tarde, autoridades confirmaron que una de las piezas sustraídas, la corona de la emperatriz Eugenia, fue encontrada dañada en las cercanías del museo.

El recinto, que permanecerá cerrado durante toda la jornada, enfrenta una de las mayores crisis de seguridad de su historia reciente.