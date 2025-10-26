;

Robo millonario en el Louvre: detienen a dos sospechosos clave antes de huir al extranjero

La captura se produjo tras una intensa vigilancia policial y por indicios que guiaron a los investigadores hasta los aeropuertos donde intentaban escapar.

Nelson Quiroz

La investigación sobre el asalto al Louvre que conmocionó a Francia comienza a arrojar resultados. La policía detuvo la noche del sábado a dos hombres, sospechosos de participar en el robo de las valiosas joyas de la Corona de Francia el pasado 18 de octubre.

Ambos, de unos 30 años y con antecedentes por hurtos, habrían actuado por encargo y planeaban huir del país: uno rumbo a Argelia y otro a Mali.

Los detenidos formarían parte de un grupo de cuatro delincuentes que irrumpió en la Galería de Apolo usando un camión con plataforma elevadora. Vestidos con chalecos amarillos y cascos de moto, rompieron una ventana y se llevaron ocho joyas valoradas en unos 80 millones de euros, aunque durante la fuga perdieron la corona de la emperatriz Eugenia.

La detención de estos dos hombres se produjo tras la vigilancia policial y gracias a indicios que llevaron a los investigadores hasta los aeropuertos donde planeaban escapar. Según fuentes policiales, su captura fue crucial para avanzar en la investigación y se mantienen bajo custodia mientras continúan los interrogatorios.

A pesar de las detenciones, el paradero de las joyas sigue siendo desconocido y la policía trabaja para localizar a los otros dos cómplices y al posible cerebro del grupo. Los investigadores han analizado más de 150 muestras de ADN, huellas y objetos abandonados por los ladrones, incluyendo cabellos encontrados en los cascos y chalecos.

El caso ha generado críticas hacia la seguridad del museo. Un informe preliminar del Tribunal de Cuentas revela deficiencias en la vigilancia y recortes presupuestarios que habrían facilitado el asalto.

Mientras los investigadores avanzan, el país sigue atento al desenlace de este “robo del siglo”, en el que la recuperación de las joyas y la detención del resto de la banda se consideran esenciales para la justicia y la seguridad cultural de Francia.

