PDI detiene a madre e hijo en Valdivia por amenazas de muerte contra fiscal Jaime Calfil: encontraron armas y explosivos en su casa

La investigación permitió capturar a dos imputados por amenazar a uno de los magistrados a cargo de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil.

Martín Neut

Leonardo Hernández

Detienen a pareja en Valdivia acusada de amenazar de muerte a fiscal Jaime Calfil

La Policía de Investigaciones detuvo en Valdivia a una madre y a su hijo acusados de amenazar de muerte al fiscal Jaime Calfil, en el marco de un operativo liderado por la Brigada de Investigaciones Especiales Antisecuestros (BIPE) de la PDI.

Cabe recordar que el fiscal Calfil es uno de los magistrados que llevan la causa de la desaparición de Julia Chuñil, machi y activista mapuche.

El procedimiento se desarrolló con apoyo de distintas unidades de la región de Los Ríos y en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Metropolitana Sur.

Durante el registro del domicilio de los imputados, los detectives hallaron armas de fuego, municiones de diversos calibres y artefactos explosivos, además de elementos para su confección.

“Existencia de varias armas de fuego”

El comisario Gonzalo Montecinos explicó que “detectives de esta unidad especializada efectuaron diligencias tendientes al cumplimiento de una orden de detención por el delito de amenaza contra el fiscal del Ministerio Público”.

“En razón de lo anterior, se logró detener a una mujer mayor de edad y, al registrar su inmueble, se verificó la existencia de varias armas de fuego y artefactos explosivos”, dijo para complementar.

En el lugar también se arrestó a un segundo individuo en flagrancia por el mismo delito. Ambos fueron puestos a disposición de la justicia.

ADN Radio
