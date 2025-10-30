;

VIDEO. Alejandro Domínguez celebra junto a Lanús el polémico triunfo ante la U por Copa Sudamericana

El presidente de la Conmebol publicó un video con el trofeo en mano para felicitar al equipo “granate”.

Martín Neut

Alejandro Dominguez

Alejandro Dominguez / Agencia Press South

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, celebró públicamente la clasificación de Lanús a la final de la Copa Sudamericana 2025, luego de un más que polémico triunfo ante Universidad de Chile.

A través de un video difundido en las redes sociales del organismo, el dirigente paraguayo apareció con el trofeo en las manos y envió un mensaje de reconocimiento al club argentino.

Felicitaciones Lanús, finalista de la Copa Sudamericana 2025. Asunción los espera en este sueño por la gran conquista”, expresó Domínguez, destacando la llegada del equipo “granate” al partido decisivo.

El video fue acompañado por un mensaje que ratificó el entusiasmo de la organización: “ Mis saludos para el presidente Nicolás Russo y a todos los hinchas del ‘Granate’”.

La final del torneo se disputará el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay, donde Lanús buscará el título frente a Atlético Mineiro.

