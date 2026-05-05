WWE en Chile: a esta hora parte la venta de entradas hoy y este es el ÚNICO requisito para adquirirlas

La espera terminó para los fanáticos de la lucha libre: WWE iniciará este martes 5 de mayo la preventa de entradas para su regreso a Chile, con un show programado para el sábado 12 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena, en Santiago.

El evento será parte del tour sudamericano de WWE, que contempla presentaciones en Quito, Bogotá, Buenos Aires y Santiago.

El regreso de WWE también genera alta expectativa por la presencia de figuras internacionales y por el vínculo local con Stephanie Vaquer, una de las luchadoras chilenas más destacadas del circuito mundial.

Preventa WWE en Chile: horario, descuento y condiciones

La preventa exclusiva comenzará este martes 5 de mayo a las 10:00 horas y estará disponible solo para clientes Tenpo, quienes podrán acceder a un 20% de descuento pagando con sus tarjetas de la entidad.

Para activar el beneficio, deberán ingresar los seis primeros dígitos de la tarjeta y luego concretar la compra con ese mismo medio de pago.

La promoción estará vigente hasta el jueves 7 de mayo a las 09:59 horas o hasta agotar el stock de tickets con descuento. De acuerdo con la información oficial, habrá 3.482 entradas disponibles bajo esta modalidad, con un máximo de cuatro boletos por compra.

Mientras que la venta general comenzará el jueves 7 de mayo a las 10:00 horas a través del sistema Puntoticket. En esta etapa ya no será necesario cumplir con las condiciones de la preventa Tenpo, aunque se mantendrá el límite de cuatro entradas por transacción.

El valor de las entradas parte en los $39.100, mientras que las más cara bordea los $195.500.

¿Qué superestrella de WWE te gustaría ver en el Movistar Arena este 12 de septiembre?