Excarabinero enfrenta juicio por ataque incendiario contra su expareja e hijos en Los Ángeles: arriesga 40 años de cárcel

Este martes continuará en el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles el juicio contra el excarabinero Luis Mansilla Garrido, imputado como autor de los delitos frustrados de femicidio, parricidio y homicidio.

Según la investigación, la madrugada del 5 de noviembre de 2020, Mancilla viajó desde Río Bueno hasta la vivienda de su expareja, en la comuna de Los Ángeles, donde incendió el auto de la mujer , bloqueando además la salida principal del inmueble.

En el domicilio se encontraban la víctima, los dos hijos en común de ambos y una hija de ella. El ataque fue frustrado por la rápida reacción de la afectada, quien logró actuar a tiempo, aunque sufrió lesiones por exposición al fuego.

Arriesga 40 años de cárcel

Por estos hechos, la Fiscalía solicita penas que, en conjunto, superan los 40 años de cárcel , imputándole los delitos de femicidio íntimo frustrado, parricidio frustrado en dos casos y homicidio frustrado, además de otras sanciones accesorias.

En el inicio del juicio, la fiscal Ana Molina sostuvo que el imputado “tenía especial conocimiento de que el único acceso y salida a la casa habitación se encontraba bloqueado por el vehículo incendiado. Sabía que en el segundo piso dormían todos los niños y su madre”.

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En tanto, Luis Mancilla reconoció el incendio del auto , pero negó cualquier intención homicida, asegurando que actuó por despecho. Su abogado defensor, Pedro Larrete, respaldó esa tesis señalando que su representado atravesaba “una crisis personal y emocional devastadora”.

Prófugo por dos años

El caso sumó un nuevo episodio en junio de 2023, cuando Mancilla, que permanecía en prisión preventiva, logró fugarse. Su escape derivó en un refuerzo de las medidas de protección para la víctima y su familia, además de la emisión de una alerta roja internacional de Interpol.

Tras permanecer prófugo por cerca de dos años , el excarabinero fue capturado en enero del año pasado en la ciudad de La Rioja, Argentina, y posteriormente puesto nuevamente a disposición de la justicia chilena.