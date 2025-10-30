;

VIDEOS. Conmebol de la mano con el fútbol argentino: las jugadas del VAR que eliminaron a la U de la Sudamericana

Alexis Herrera, árbitro venezolano, fue una verdadera vergüenza en Buenos Aires.

Gonzalo Miranda

El VAR dejó fuera a la U de la final de Copa Sudamericana

El VAR dejó fuera a la U de la final de Copa Sudamericana

La mafia de la Conmebol y del fútbol argentino, se la tenía prometida a la Universidad de Chile. Tras la barbarie en Buenos Aires ante Independiente, se sabía que el ente rector del fútbol sudamericano se la iba a cobrar a los azules.

Y fue lo que se vivió este jueves en la capital trasandina. Los azules cayeron ante un mezquino Lanús gracias a la intervención clara y evidente del VAR, de la mano con el juez venezolano, Alexis Herrera.

En el primer tiempo, una brutal patada de Cardozo contra Javier Altamirano solo fue amarilla. En la repetición, como mínimo, se debía revisar el VAR para juzgar una roja para el volante argentino. No pasó.

Ya en el segundo tiempo, Felipe Salomoni abrió el marcador para los azules y silenció al público local. Sin embargo, ahora sí el VAR intervino para anular el tanto laico que, bajo criterios, debió ser validado.

Finalmente, y lo más evidente de todo, la mano previa de Eduardo Salvio en el inicio de la jugada para el gol de Rodrigo Castillo, ni siquiera fue revisada o avisada por el VAR.

Conmebol y Alexis Herrera, terminaron con la ilusión de una Universidad de Chile que, no jugó su mejor partido, pero que sí mereció algo de justicia deportiva.

