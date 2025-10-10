Alejandro Domínguez, otra vez bajo la lupa: acumula más de US$5 millones en propiedades desde que preside la Conmebol

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, enfrenta una nueva y grave denuncia: desde que asumió el cargo, él y su esposa han acumulado propiedades por más de 5 millones de dólares en una sola inmobiliaria.

De acuerdo a la investigación realizada por el medio paraguayo Parámetro, el máximo dirigente del fútbol sudamericano ha ampliado su patrimonio inmobiliario a través de una sola empresa: Buenaventura S.A., que no tributa y adquirió terrenos en sectores lujosos de Paraguay.

La inmobiliaria no registra pago alguno de impuestos ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Sin embargo, figura con propiedades de alto valor en las zonas más caras de Paraguay.

En Asunción, Buenaventura S.A. posee 4 propiedades contiguas sobre Molas López, una de las avenidas más caras del país. El valor fiscal figura en millones, pero en el mercado actual cada terreno de esa zona puede superar los USD 300 mil, sin contar con la edificación.

La firma también figura como titular de un predio de 4.000 m² en San Bernardino y un terreno de seis hectáreas en Coronel Oviedo. Solo una de estas propiedades data de 2014. El resto fue comprada tras la llegada de Domínguez a la Conmebol.

“Al tratarse de un rubro sensible ante el lavado de dinero, la falta de registro fiscal y la magnitud de las inversiones levantan sospechas sobre el origen de los fondos", apuntó el citado medio.

“Además, Buenaventura S.A. está integrada por Domínguez y su esposa María Mercedes Pérez, y el propio dirigente ya fue objeto de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)emitido por la SEPRELAD. El crecimiento patrimonial sin respaldo tributario, sumado al uso de una empresa inactiva ante el fisco, constituye un escenario que amerita una intervención urgente", agregó.

Esta no es la primera vez que Parámetro revela inconsistencias fiscales en el conglomerado empresarial de Domínguez. En una investigación anterior titulada “Once empresas de Alejandro Domínguez no tributan un solo guaraní al fisco”, se documentó que al menos 23 sociedades activas vinculadas al presidente de la Conmebol no registran tributos ante la DNIT.

Por eso, el caso de Buenaventura S.A. confirma un mismo mecanismo: empresas creadas para adquirir terrenos, desarrollar proyectos y litigar, sin cumplir con sus obligaciones tributarias.