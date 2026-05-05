Anuncian cierre de tienda de ropa en Chile: ya comenzó la liquidación final con importantes descuentos
El local tiene varios productos para el frío, la nieve y la lluvia. La idea de los dueños es abrir otro espacio a futuro.
Recientemente se informó el cierre de una tienda de ropa en Chile, especializada en ítems outdoor y prendas para el día a día.
De hecho, en la actualidad tienen unos letreros en su vitrina donde se indica que ya comenzó la “Liquidación final” de productos con hasta un 60% de descuento.
Todo se trata de Río Boutique, un espacio que está ubicado en Manuel Montt 788, en pleno centro de la ciudad de Temuco.
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La noticia fue informada a través de las mismas redes sociales del espacio. “¡Últimas semanas, últimas oportunidades!“, escribieron en una publicación de Instagram.
La oferta incluye una amplia variedad de parkas, poleras, polerones y pantalones para hombres, mujeres y niños. Las prendas están disponibles en diversos colores y tallas, con diseños pensados para adaptarse a todo tipo de condiciones climáticas.
“Son muchísimos los modelos en oferta, pero ojo que solo es hasta agotar stock”, advirtió la creadora de contenido local @mama_temuco, quien ya se dio una vuelta por el lugar.
Más allá de los presencial, también se puede pedir el catálogo a través del número de WhatsApp +56 9 4069 0871.
“Río Boutique no cierra, ¡se cambia de ubicación! Muy pronto revelaremos el nuevo punto“, aclararon los encargados.
“Prepárate para este otoño-invierno y adelanta tus regalos para mamá o papá… ¡mejor aún con descuento!“, añadieron.
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