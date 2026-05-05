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Incendio en cárcel de La Serena deja a dos reos intubados: fuego se inició al interior de una celda

El incendio se originó cuando uno de los internos prendió fuego a un colchón en el módulo 58, lo que provocó la inhalación de humo por parte de ambos reclusos.

Cristóbal Álvarez

Incendio en cárcel de La Serena deja a dos reos intubados: fuego se inició al interior de una celda

Durante el pasado domingo, dos internos resultaron con lesiones respiratorias tras un incendio registrado al interior de una celda en el Complejo Penitenciario de La Serena.

El hecho ocurrió en el módulo 58, donde —por causas que se investigan— uno de los reclusos prendió fuego a un colchón dentro del espacio que compartía con otro interno, generando una rápida propagación de humo al interior del recinto.

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Producto de la inhalación, ambos afectados presentaron quemaduras en las vías respiratorias, por lo que fueron atendidos inicialmente por personal de salud de Gendarmería y luego derivados a un centro asistencial, donde permanecen intubados y bajo observación médica.

Desde la institución informaron que se trató de un “amago de incendio” y que la emergencia fue controlada de forma oportuna tras la activación de los protocolos internos, evitando que el fuego se extendiera a otras dependencias del penal.

Finalmente, se indicó que los dos internos se encuentran fuera de riesgo vital y se evalúa su traslado aéreo hasta la ex Posta Central, en la región Metropolitana, para continuar con su tratamiento especializado.

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