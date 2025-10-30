;

FOTO. Johnny Herrera repasa a la ANFP tras eliminación de la U: “Que robo hoy día...”

El ídolo de los azules utilizó sus redes sociales para barrer el piso con el ente rector del fútbol sudamericano.

Gonzalo Miranda

Agencia Uno

Agencia Uno

Universidad de Chile cayó ante Lanús este jueves por la noche en Buenos Aires, y se quedó fuera de la final de Copa Sudamericana tras un verdadero robo del VAR y del juez venezolano, Alexis Herrera.

Los jueces del choque en la capital trasandina dejaron fuera a los azules del sueño continental, pero Johnny Herrera fue mucho más allá.

El ex capitán, e ídolo de los azules, utilizó sus redes sociales para pegarle en el suelo a la ANFP luego de la polémica por la no suspensión del Clásico Universitario antes del choque frente a los trasandinos.

Gracias ANFP por la reprogramación. Que robo hoy día… lamentablemente no pesamos nada a nivel internacional”, escribió el panelista de TNT Sports en su cuenta de Instagram.

La publicación de Johnny Herrera

ADN

La historia de Johnny Herrera contra la ANFP

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad