Universidad de Chile cayó ante Lanús este jueves por la noche en Buenos Aires, y se quedó fuera de la final de Copa Sudamericana tras un verdadero robo del VAR y del juez venezolano, Alexis Herrera.

Los jueces del choque en la capital trasandina dejaron fuera a los azules del sueño continental, pero Johnny Herrera fue mucho más allá.

El ex capitán, e ídolo de los azules, utilizó sus redes sociales para pegarle en el suelo a la ANFP luego de la polémica por la no suspensión del Clásico Universitario antes del choque frente a los trasandinos.

“Gracias ANFP por la reprogramación. Que robo hoy día… lamentablemente no pesamos nada a nivel internacional”, escribió el panelista de TNT Sports en su cuenta de Instagram.

La publicación de Johnny Herrera