FOTO. Johnny Herrera repasa a la ANFP tras eliminación de la U: “Que robo hoy día...”
El ídolo de los azules utilizó sus redes sociales para barrer el piso con el ente rector del fútbol sudamericano.
Universidad de Chile cayó ante Lanús este jueves por la noche en Buenos Aires, y se quedó fuera de la final de Copa Sudamericana tras un verdadero robo del VAR y del juez venezolano, Alexis Herrera.
Los jueces del choque en la capital trasandina dejaron fuera a los azules del sueño continental, pero Johnny Herrera fue mucho más allá.
El ex capitán, e ídolo de los azules, utilizó sus redes sociales para pegarle en el suelo a la ANFP luego de la polémica por la no suspensión del Clásico Universitario antes del choque frente a los trasandinos.
“Gracias ANFP por la reprogramación. Que robo hoy día… lamentablemente no pesamos nada a nivel internacional”, escribió el panelista de TNT Sports en su cuenta de Instagram.
La publicación de Johnny Herrera
