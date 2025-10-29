;

Tras su muerte a los 88 años: Esto pasará con el personaje de Héctor Noguera en la teleserie “Aguas de Oro” de Mega

En el capítulo más reciente se añadió un emotivo homenaje con sus mejores escenas.

Tras su muerte a los 88 años: Esto pasará con el personaje de Héctor Noguera en la teleserie “Aguas de Oro” de Mega

Uno de los últimos proyectos en los que estuvo involucrado el actor Héctor Noguera, quien falleció el martes a los 88 años, fue la teleserie de Mega Aguas de Oro.

En la ficción estrena durante el primer semestre, el mítico intérprete asumió el rol de Ernesto Ruiz-Tagle, un personaje que, junto a su familia, logra recuperar sus tierras en el pueblo El Álamo.

Tras su partida, Daniela Demicheli, productora del área dramática de la señal, detalló qué es lo que pasaría con el personaje, considerando que la producción aún no termina.

La encargada detalló que Tito grabó su última escena presencial hace dos semanas, luego de qué el mismo solicitara no salir del programa. El equipo debió a adaptar el guión según su petición.

“Él nos pidió no salir de la teleserie, seguir grabando dentro de sus posibilidades y nosotros hicimos un cambio en la historia, que él se venía a Santiago a ver todo el tema de las tierras, cosa que pudimos hacer muy rápidamente, e hicimos FaceTime desde su casa", explicó.

“Él no se debería haber ido, no era lo lógico en la historia que él se fuera”, contó.

En el capítulo más reciente de Aguas de Oro se añadió un emotivo homenaje con las mejores escenas de su personaje. “Gracias por venir a acompañarme en esta pelea y darme esta gran alegría”, se le escucha en el clip.

