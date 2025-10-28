¿De qué murió Héctor Noguera? Hija del actor detalla la compleja enfermedad que lo afectó en sus últimos días / rod pinto hoffmann

La mañana de este martes se informó la muerte del actor Héctor Noguera, a los 88 años, un referente de la cultura chilena que dejó una huella imborrable tras siete décadas de carrera en el teatro, el cine y la televisión.

La actualización sobre su delicado estado de salud se dio a conocer en horas de lunes y la familia comunicó que durante las últimas semanas estuvo en tratamiento médico.

Tras su fallecimiento, su hija, la actriz Amparo Noguera, reveló detalles sobre la enfermedad que su padre enfrentó en sus últimos días.

“Él estuvo con un cáncer que llevaba ya bastante tiempo y en un momento se volvió terminal”, contó la mujer a los medios de comunicación.

“Nosotros como familia lo vivimos de la manera más privada y tranquila posible con él. Se precipitó bastante en los últimos días”, relató.

“Mi papá nunca ha sido un hombre para estar quieto. (Era) muy trabajador”, añadió. Según la misma, el artista seguía teniendo una apretada agenda por delante.

“Se fue tranquilo, se fue en paz. La peleó bastante porque era un hombre muy fuerte físicamente. Trabajó hasta el final en lo que a él le gustaba hacer: actuar. Estamos todos tranquilos y agradecidos del cariño de la gente“, añadió a ADN.

“Fue una persona que es parte de la historia cultural de nuestro país (...) todos los hijos estamos orgullosos de ser sus hijos”, finalizó.