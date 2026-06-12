Colo Colo enfrenta a Cobresal por la Liga de Primera: cuándo juegan, a qué hora y quién transmite en vivo, online y por TV / Cristofer Devia/ Uno noticias

En medio de la disputa del Mundial 2026, el fútbol chileno no se detiene y tendrá el desarrollo de la fecha 15 de la Liga de Primera entre viernes y domingo.

Uno de los choques más atractivos se disputará en el estadio Monumental, donde Colo Colo recibirá a Cobresal.

Los albos buscan cerrar la primera rueda con un triunfo que les permita afianzar su liderato en la Liga de Primera ante un elenco nortino que no ha sabido de victorias como visitante en lo que va de la temporada.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs. Cobresal por la Liga de Primera?

El partido entre albos y nortinos se juega este sábado 13 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Colo Colo y Cobresal?

El partido lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y el relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En tanto, por TV, este juego se podrá seguir a través de TNT Sports Premium.

Sábado 13 de junio

17:30 horas | Colo Colo vs. Cobresal | Monumental