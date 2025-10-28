;

“Yo no sentía las piernas”: el día en que Héctor Noguera tuvo un terrible accidente en una cabalgata, que casi acaba con su carrera

El actor, que falleció esta semana a los 88 años, recordó el episodio en el programa “De Tú a Tú” de Canal 13.

Javier Méndez

“Yo no sentía las piernas”: el día en que Héctor Noguera tuvo un terrible accidente en una cabalgata, que casi acaba con su carrera

“Yo no sentía las piernas”: el día en que Héctor Noguera tuvo un terrible accidente en una cabalgata, que casi acaba con su carrera / Canal 13

Una de las entrevistas en profundidad más recordadas del actor Héctor Noguera, quien falleció el martes a los 88 años, fue la que concedió al programa De Tú a Tú de Canal 13.

En diálogo con Martín Cárcamo, el histórico intérprete nacional detalló varios capítulos de su vida, incluyendo la ocasión en la que tuvo un horrible accidente mientras veraneaba en el 2015.

El intérprete estaba en la playa, junto a su entonces yerno Marcelo Alonso y un grupo de amigos. El grupo decidió salir a cabalgar.

Revisa también:

Foto: Rod Pinto Hoffmann

En cierto punto, el caballo que montaba el intérprete de Aguas de Oro se enfrentó a un pendiente pedregosa y perdió el equilibrio. “Al bajar se resbaló, yo tiré de las riendas, pero fue más fuerte la caída. Salí disparado, di una vuelta en el aire y caí al suelo”, rememoró.

Aquel impacto le provocó una fractura en la segunda vértebra cervical y lo dejó inmovilizado. “Mis amigos intentaron levantarme, pero Marcelo, que alguna vez estudió medicina, pegó un gritó per fenomenal: No lo toquen”, relató.

En ningún momento perdió la conciencia. “La mayor sensación que yo tenía era de sed y no me podía mojar los labios”, describió.

De haber sido movido, podría haber queda tetrapléjico. “Yo no sentía las piernas ni movimiento. Con las manos trataba de tocarme y no sentía nada”, narró.

Tras el incidente, debió usar un cuello ortopédico durante seis meses y empezar toda una rehabilitación para caminar, comer y realizar actividades básicas.

Mira la entrevista a Héctor Noguera en De Tú a Tú:

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad