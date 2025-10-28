“Yo no sentía las piernas”: el día en que Héctor Noguera tuvo un terrible accidente en una cabalgata, que casi acaba con su carrera / Canal 13

Una de las entrevistas en profundidad más recordadas del actor Héctor Noguera, quien falleció el martes a los 88 años, fue la que concedió al programa De Tú a Tú de Canal 13.

En diálogo con Martín Cárcamo, el histórico intérprete nacional detalló varios capítulos de su vida, incluyendo la ocasión en la que tuvo un horrible accidente mientras veraneaba en el 2015.

El intérprete estaba en la playa, junto a su entonces yerno Marcelo Alonso y un grupo de amigos. El grupo decidió salir a cabalgar.

En cierto punto, el caballo que montaba el intérprete de Aguas de Oro se enfrentó a un pendiente pedregosa y perdió el equilibrio. “Al bajar se resbaló, yo tiré de las riendas, pero fue más fuerte la caída. Salí disparado, di una vuelta en el aire y caí al suelo”, rememoró.

Aquel impacto le provocó una fractura en la segunda vértebra cervical y lo dejó inmovilizado. “Mis amigos intentaron levantarme, pero Marcelo, que alguna vez estudió medicina, pegó un gritó per fenomenal: No lo toquen”, relató.

En ningún momento perdió la conciencia. “La mayor sensación que yo tenía era de sed y no me podía mojar los labios”, describió.

De haber sido movido, podría haber queda tetrapléjico. “Yo no sentía las piernas ni movimiento. Con las manos trataba de tocarme y no sentía nada”, narró.

Tras el incidente, debió usar un cuello ortopédico durante seis meses y empezar toda una rehabilitación para caminar, comer y realizar actividades básicas.

Mira la entrevista a Héctor Noguera en De Tú a Tú: