¿Lluvia en Santiago para el Día del Padre? Revisa cuándo podría llegar sistema frontal a la RM / Maribel Fornerod

Tras una semana marcada por bajas temperaturas y mañanas especialmente frías en la zona central, las condiciones meteorológicas podrían experimentar un cambio importante en los próximos días.

De acuerdo con las proyecciones, un sistema frontal avanzaría desde el sur del país y podría dejar precipitaciones en varias regiones durante el próximo fin de semana.

Luego de un gélido inicio de semana, las madrugadas seguirán favoreciendo el descenso térmico al menos hasta el martes 16 de junio. Sin embargo, entre el miércoles 17 y el jueves 18 comenzará a observarse un aumento de la nubosidad, una señal que anticipa la llegada de condiciones más inestables en gran parte del centro-sur del país.

Sistema frontal podría alcanzar Santiago durante el fin de semana

Según consigna Meteored, el cambio más significativo se produciría hacia el viernes 19 de junio, cuando un sistema frontal ingrese por el sur de Chile, generando abundante nubosidad y posibles precipitaciones desde la región del Biobío hacia el sur. Durante la tarde y la noche, ciudades como Concepción, Antuco y Chillán podrían registrar las primeras lluvias asociadas al evento meteorológico.

Para el sábado 20, el frente continuaría desplazándose hacia el norte, alcanzando sectores de las regiones del Maule y O’Higgins.

Respecto a Santiago y Valparaíso, los modelos meteorológicos muestran una posibilidad creciente de precipitaciones para el domingo 21 de junio, fecha en que se celebra el Día del Padre en Chile.

No obstante, los especialistas advierten que aún es temprano para confirmar el alcance y la intensidad de las lluvias.

Además, se proyecta un segundo pulso asociado al sistema frontal, el que podría afectar nuevamente a las regiones comprendidas entre Biobío y Maule, acompañado de vientos más intensos y acumulados de agua potencialmente mayores.