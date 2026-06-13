El ambiente del fútbol internacional se encuentra viviendo horas de total efervescencia tras el exitoso debut de la Selección de México en la Copa del Mundo 2026, donde vencieron por 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Sin embargo, la trastienda de este estreno sumó un condimento inesperado que revivió, de la forma más cruda, uno de los fantasmas más grandes en la historia del balompié azteca.

En las pantallas de ESPN, el histórico exarquero y capitán de La Roja, Claudio Bravo, rompió el silencio y desclasificó un secreto impactante sobre la recordada goleada por 7-0 de la Selección Chilena en la Copa América Centenario 2016.

Mientras analizaba la actualidad del combinado norteamericano en su debut como anfitrión, el hoy comentarista de televisión retrocedió las agujas del reloj exactamente diez años para recordar aquella mágica e irrepetible jornada del 18 de junio de 2016 en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

El ruego mexicano en pleno partido

Fiel a su estilo directo y sin filtros, el excapitán de la Generación Dorada reveló una dramática situación de ruego que se vivió dentro del terreno de juego cuando la diferencia en el marcador ya se había transformado en una humillación catastrófica para los aztecas.

“Recuerdo que nos pedían ‘por favor’, que bajáramos el pie del acelerador”, desparramó la bomba Claudio Bravo ante la total sorpresa del panel de ESPN, desnudando la absoluta impotencia que sentían los futbolistas rivales en plena cancha mientras el balón no paraba de entrar en su portería.

Pero las confesiones del exguardameta del Barcelona no se detuvieron en lo futbolístico. Bravo también sacó a la luz pública una desconocida y extrema consecuencia institucional que debió afrontar la Federación Mexicana de Fútbol, producto del severo daño psicológico y la crisis de identidad que provocó la histórica paliza propinada por el “Equipo de Todos”.

“¿Supieron que México, después de esa derrota, estuvo con ayuda psicológica?”, lanzó como interrogante el exportero nacional, confirmando el tremendo impacto que causó La Roja en las entrañas de la que es considerada una de las derrotas más dolorosas y traumáticas en la historia de la selección mexicana.