VIDEO. Material inédito: revelan emotivo video de la última grabación de Héctor Noguera en Mega

“Me he sentido tremendamente apoyado”, dijo entre lágrimas el reconocido actor tras ser homenajeado por sus compañeros de elenco.

El último registro audiovisual de Héctor “Tito” Noguera en los estudios de Mega no puede ser conmovedor. El canal compartió recientemente un video que muestra cómo el reconocido actor fue homenajeado por el equipo de la teleserie Aguas de Oro durante su última jornada de grabación.

En el registro se observa al intérprete conmovido mientras recibe los aplausos de parte de sus compañeros y del equipo técnico, quienes lo despidieron con emoción y respeto.

“Gran parte del equipo de Aguas de Oro acompañó a Héctor Tito Noguera en su último día grabando en Mega. Ese día el destacado actor recibió los aplausos de sus compañeros en la producción y agradeció todo el cariño recibido en su destacada trayectoria”, publicó la señal televisiva junto al material, que fue revelado con motivo del deceso del intérprete a sus 88 años.

Durante ese momento, Daniela Demicheli, productora ejecutiva del área dramática, explicó ante el elenco que el artista continuaría grabando sus escenas desde su casa. Visiblemente emocionado, Tito Noguera tomó la palabra para agradecer el afecto de todos quienes compartieron con él en el proyecto.

Muchas gracias, quiero agradecerle a todos porque ha sido... ¡Ayayai! Ha sido realmente un periodo maravilloso estar con ustedes. Me he sentido tremendamente apoyado, tremendamente querido, así que estoy muy muy feliz, creo que ha sido una de las mejores y más lindas experiencias que he tenido en todo mi tiempo. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos”, expresó el actor en su despedida.

