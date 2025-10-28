;

Pese a su delicado estado de salud: Así es como Héctor Noguera ha podido grabar la teleserie “Aguas de oro”

“Desde hace unos días ya no está haciendo esas escenas”, explicaron desde Mega.

Javier Méndez

Pese a su delicado estado de salud: Así es como Héctor Noguera ha podido grabar la teleserie “Aguas de oro”

Esta semana, y de forma sorpresiva, se dio a conocer el delicado estado de salud del actor chileno Héctor Noguera. La primera alerta surgió luego de un comentario del Presidente Gabriel Boric.

“Disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que despedir a una persona que está próxima a partir”, se excusó el mandatario en medio de una actividad con niños y adolescentes. La visita fue al intérprete de 88 años.

Posteriormente, la familia del histórico artista comunicó oficialmente que “ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso”. El núcleo agradeció la preocupación y pidió privacidad.

Revisa también:

ADN

Pese a su situación, Héctor Noguera se había mantenido bastante activo en teatro y televisión a lo largo de 2025. Incluso, en mayo interpretó a Hamlet y formó parte de la obra Caballo de feria en su compañía Teatro Camino. En septiembre, dirigió en GAM.

Los televidentes también han podido verlo en la teleserie de Mega Aguas de oro, cuyo primer capítulo se estrenó en julio pasado. Ahí interprete al personaje de Ernesto Ruiz-Tagle.

En agosto dejó de grabar presencial y, para darle tranquilidad, desde su casa grababa las videollamadas una vez a la semana. Pero desde hace unos días ya no está haciendo esas escenas”, detalló el canal a LUN.

Efectivamente, “Tito” Noguera ha participado de forma esporádica a través de contactos por FaceTime. En el guión se habla de un viaje a Santiago para tratar el tema de las tierra que se disputa con Álvaro Rudolphy.

