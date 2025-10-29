;

“Lo que pasó hoy es grave”: comisión mixta rechaza 28 partidas del Presupuesto 2026

Nicolás Grau explicó que parlamentarios de oposición “simplemente rechazaron todo”. Sin embargo, recalcó que “tenemos disposición para lograr un acuerdo”.

El ministro de Hacienda y coordinador del Presupuesto 2026, Nicolás Grau, calificó de “grave, pero no definitivo” el rechazo de 28 partidas por parte de la oposición en la Comisión Mixta del Congreso.

La votación en bloque, explicó, respondió a una estrategia de “todo o nada” que busca presionar una negociación durante la tramitación en la Cámara de Diputados.

Grau señaló que “no es que aprobaran lo que les parecía y rechazaran lo que no, simplemente rechazaron todo. Sólo hubo una propuesta, del diputado Romero, que implicaba un gran recorte, afectando directamente el gasto social”.

“Tenemos tiempo y disposición para lograr un acuerdo”

El ministro enfatizó la importancia de mantener los programas sociales y aseguró que los recortes propuestos por algunos sectores de derecha deben explicarse al país.

“¿Van a recortar la PGU, la educación, la salud? Es una visión legítima, pero que no compartimos. Nuestro deber es con la responsabilidad social y fiscal”, dijo el titular de Hacienda.

A pesar del revés, Grau sostuvo que el Gobierno mantiene disposición al diálogo: “Tenemos tiempo y disposición para lograr un acuerdo sólido. Lo que pasó hoy es grave, pero no definitivo”.

