Ministro Grau se suma al Presidente y emplaza a Kast por críticas a Ley de Presupuesto: “No todo vale en política, es una irresponsabilidad”

Ministro Grau se suma al Presidente y emplaza a Kast por críticas a Ley de Presupuesto

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respaldó este lunes al Presidente Gabriel Boric en la controversia con José Antonio Kast, luego de que el abanderado republicano propusiera recortar en US$6.000 millones el presupuesto nacional.

Grau calificó de “irresponsable” la actitud del exdiputado y advirtió que sus declaraciones ponen en riesgo la confianza en las instituciones económicas.

“No todo vale en política. Dañar las instituciones económicas que han construido distintos gobiernos desde los noventa es un acto de irresponsabilidad”, afirmó el secretario de Estado.

¿De dónde va a recortar los 6 mil millones?

El titular de Hacienda cuestionó además que Kast aún no precise cómo aplicaría el ajuste fiscal: “Desde 1995 se reportan los datos oficiales de empleo público en el gobierno central, y no recuerdo ningún político que los haya cuestionado, mucho menos un candidato presidencial”.

“Es una forma de desviar la atención respecto a una pregunta que sigue sin poder responder: ¿de dónde va a recortar los seis mil millones de dólares?”, dejo Grau.

Las declaraciones se suman a las del Presidente Boric, quien días antes había descartado entrar en una disputa personal con Kast. “Yo no estoy para polémicas tan chicas. A mí lo que me preocupa es que los derechos sociales que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo se mantengan a todo evento”, señaló el Mandatario.