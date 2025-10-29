Contraloría encuentra pagos irregulares de horas extras y en registro de jornadas laborales en Municipalidad de La Florida

La Contraloría General de la República (CGR) reveló irregularidades en la gestión de horas extraordinarias y en el registro de jornadas laborales de funcionarios de la Municipalidad de La Florida durante el año 2024, bajo la administración del exalcalde Rodolfo Carter.

La auditoría identificó que algunos empleados con permisos para modificar registros en el sistema SMC alteraron sus propios horarios en 34 ocasiones, mientras que otras 20 personas autorizaron cambios sin tener atribuciones para ello.

Además, se constató que funcionarios desvinculados seguían activos en los sistemas de control de asistencia, aunque no se pudo determinar si realizaron transacciones tras su salida.

Pago de más de $7,5 millones

En 41 casos, 22 funcionarios registraron su ingreso con retraso, pero el sistema contabilizó las jornadas completas sin descontar los minutos tardíos, generando pagos de horas extraordinarias.

A esto se suman cuatro funcionarios que no cumplieron con su jornada laboral y el pago de más de $7,5 millones por horas extras o diferencias en su cálculo, algunos con retrasos de hasta cuatro meses en la autorización.

Frente a estas irregularidades, la Contraloría ordenó al municipio reforzar los controles de asistencia y abrir un sumario administrativo para determinar responsabilidades. La municipalidad tiene 60 días hábiles para implementar las medidas solicitadas.