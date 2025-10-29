La “generación del pulgar”: jóvenes chilenos transforman la “inversión online” y cambian el mercado financiero

La inversión en Chile vive una transformación impulsada por la llamada “generación del pulgar”, jóvenes que operan desde sus teléfonos y comienzan a invertir con montos desde $10.000.

Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), más del 70% de los nuevos inversionistas digitales tiene menos de 40 años, lo que refleja un cambio en el perfil del participante financiero tradicional.

David Guzmán, CEO de Xcala —plataforma que permite invertir en fondos alternativos de manera 100% online—, afirma que “la inversión digital ya no depende del capital, sino del conocimiento”.

El ejecutivo destaca que la educación financiera se está acelerando gracias al uso de la inteligencia artificial, como el asistente virtual AIX, que guía a los usuarios durante el proceso de inversión.

“Tomar decisiones más informadas”

Pese a que el conocimiento financiero promedio en Chile alcanza 4,3 de 7 puntos, bajo el estándar OCDE, el acceso a herramientas tecnológicas está ayudando a cerrar esa brecha.

“Cuando los inversionistas comprenden los factores de rentabilidad —riesgo, liquidez y diversificación— pueden tomar decisiones más informadas y duraderas”, sostiene Guzmán.

“Los activos alternativos ofrecen diversificación real y carteras más resilientes. Esa es la dirección hacia donde avanza la generación del pulgar”, concluye el ejecutivo.