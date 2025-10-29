;

“Lo hizo por encargo de Beltrán”: impacto tras inesperada revelación de la familia de Krishna Aguilera sobre su asesinato

La hermana y el padre de la víctima vinculan al líder de la banda narco como autor intelectual. La Fiscalía mantiene secreto de la investigación.

Martín Neut

Familia Krishna Aguilera

Familia Krishna Aguilera

La familia de Krishna Aguilera aseguró que el hombre que habría ejecutado el homicidio de la joven sigue prófugo y sería uno de los “soldados” de Juan Beltrán, líder de una banda de narcotráfico y principal sospechoso del crimen.

La hermana de la víctima, Cristal Aguilera, indicó que este sujeto, junto a otros dos hombres, integraría el grupo delictual liderado por Beltrán, quien además fue pareja de Krishna.

Revisa también:

ADN

El que mató a mi hija lo hizo por encargo de Beltrán”, reforzó el padre de la joven a Mega, Leonardo Aguilera, quien pidió “la condena máxima” para los implicados.

Beltrán será reformalizado

Hasta ahora, el Ministerio Público no ha confirmado la existencia de prófugos en la causa, que permanece bajo secreto.

El martes fueron formalizados tres adultos y una adolescente de 17 años por el delito de secuestro con homicidio, mientras que a uno de ellos se le sumó el cargo de inhumación ilegal.

Juan Beltrán será reformalizado el 13 de noviembre en el marco de la investigación que busca esclarecer el crimen que conmocionó a la región.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad