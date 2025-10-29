“Lo hizo por encargo de Beltrán”: impacto tras inesperada revelación de la familia de Krishna Aguilera sobre su asesinato

La familia de Krishna Aguilera aseguró que el hombre que habría ejecutado el homicidio de la joven sigue prófugo y sería uno de los “soldados” de Juan Beltrán, líder de una banda de narcotráfico y principal sospechoso del crimen.

La hermana de la víctima, Cristal Aguilera, indicó que este sujeto, junto a otros dos hombres, integraría el grupo delictual liderado por Beltrán, quien además fue pareja de Krishna.

“El que mató a mi hija lo hizo por encargo de Beltrán”, reforzó el padre de la joven a Mega, Leonardo Aguilera, quien pidió “la condena máxima” para los implicados.

Beltrán será reformalizado

Hasta ahora, el Ministerio Público no ha confirmado la existencia de prófugos en la causa, que permanece bajo secreto.

El martes fueron formalizados tres adultos y una adolescente de 17 años por el delito de secuestro con homicidio, mientras que a uno de ellos se le sumó el cargo de inhumación ilegal.

Juan Beltrán será reformalizado el 13 de noviembre en el marco de la investigación que busca esclarecer el crimen que conmocionó a la región.