Dictan dura condena contra sujeto que mató a repartidor por retrasarse 13 minutos

El tribunal a cargo del caso contra Tomás Aguirre dictaminó hoy su culpabilidad por el homicidio del joven repartidor venezolano Herberth Sánchez, ocurrido el 28 de diciembre de 2022 en la comuna de Ñuñoa. Aunque la fiscalía había apuntado a un homicidio calificado, el veredicto recayó en el delito de homicidio simple.

Los hechos se desencadenaron en la tarde de aquel 28 de diciembre, cuando el joven de 19 años acudió a entregar un pedido que llegaba con atraso: según los informes, el tiempo de demora fue solamente de 13 minutos.

El cliente, (Aguirre) bajó al hall de su edificio mientras el repartidor entregaba una hamburguesa y bebida solicitadas por aplicación. Allí se produjo un altercado.

A pesar de que el delivery intentó explicar el retraso, se desencadenó un enfrentamiento en el cual Aguirre extrajo un cuchillo, apuñalando a Sánchez en el tórax.

La Fiscalía Oriente presentó su requerimiento insistiendo en la figura de homicidio calificado, pero el tribunal lo desestimó al considerar que el acto fue una reacción impulsiva, sin la premeditación que exige esa tipificación.

Según la fiscal jefa de Ñuñoa-Providencia, Rossana Folli, “la fiscalía desde un inicio de la audiencia manifestó y presentó acusación en términos que los hechos eran constitutivos de un delito de homicidio calificado”.

“Sin embargo, en el veredicto del día de hoy, el tribunal estima que el hecho es más bien constitutivo de un delito de homicidio simple”, expuso.

Ahora, Aguirre arriesga una pena cercana a los 10 años de presidio, que es lo que solicitaron tanto la fiscalía como la querella. La audiencia para conocer la sentencia quedó fijada para el próximo 13 de noviembre a las 13:00 horas.