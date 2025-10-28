Decretan prisión preventiva para tres adultos e internación para una menor de edad por secuestro y homicidio de Krishna Aguilera

El Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para tres adultos y internación provisoria para una adolescente de 17 años, imputados por su presunta participación en la desaparición y muerte de Krishna Aguilera, de 19 años, ocurrida el 5 de octubre de 2025.

Fueron formalizados por secuestro con homicidio, y a uno de ellos también se le imputó inhumación ilegal. Según la Fiscalía, cada involucrado tuvo distintos grados de participación en los hechos.

El fiscal Marcos Pastén señaló que “ha tenido por acreditado el hecho de haberse cometido un secuestro y posterior homicidio de la víctima, y la participación de cada uno de los imputados en los términos que nosotros referimos”.

Añadió que se trata de un “crimen en un contexto de crimen organizado con ocasión de tráfico de drogas, además con violencia de género, por la forma de comisión y por tratarse de una víctima mujer de diecinueve años que fue brutalmente asesinada, producto precisamente, entre otras cosas, de su condición”.

El principal imputado, Juan Beltrán, expareja de la víctima, será reformalizado el 13 de noviembre.