El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Gobierno anunció un refuerzo de las medidas de seguridad en el Aeropuerto de La Araucanía, en la comuna de Freire, luego de que un grupo mapuche amenazara con detonar un artefacto explosivo si no se atendían sus demandas de restitución de tierras.

Durante la madrugada, el grupo levantó barricadas con neumáticos encendidos en las cercanías del recinto aéreo y colgó un lienzo en el cierre perimetral que advertía: “Si no se cumple con la ley 20-B, su aeropuerto explotará”.

Lienzo con amenaza de bomba en aeropuerto de La Araucanía Ampliar

La alusión hace referencia a la Ley Indígena que faculta al Estado a comprar terrenos para comunidades mapuches.

El delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, señaló que existen cinco comunidades que esperan que la CONADI concrete la adquisición de predios contiguos al aeropuerto.

“Se están coordinando las acciones”

En tanto, el seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, afirmó que se activó una coordinación interinstitucional con las entidades encargadas de resguardar la zona.

“La tarea del resguardo de estas áreas está de la mano de la gestión que hace la Fuerza Aérea a partir de la DGAC, y en ese contexto se están coordinando las acciones para disminuir los riesgos”, indicó.

Unidades de inteligencia trabajan en la identificación de los responsables, mientras el Ministerio Público dirige la investigación por amenaza de bomba y eventuales delitos asociados.