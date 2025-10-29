;

FOTO. “Si no se cumple con la ley...”: lienzo con amenaza de bomba en aeropuerto de La Araucanía obliga a operativo de seguridad

Gobierno activó coordinación con Fuerza Aérea y DGAC para prevenir riesgos mientras Fiscalía indaga el origen del lienzo y a sus autores.

Martín Neut

Rodrigo Aguilera

Amenaza de bomba en aeropuerto de La Araucanía

Amenaza de bomba en aeropuerto de La Araucanía

01:22

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Gobierno anunció un refuerzo de las medidas de seguridad en el Aeropuerto de La Araucanía, en la comuna de Freire, luego de que un grupo mapuche amenazara con detonar un artefacto explosivo si no se atendían sus demandas de restitución de tierras.

Durante la madrugada, el grupo levantó barricadas con neumáticos encendidos en las cercanías del recinto aéreo y colgó un lienzo en el cierre perimetral que advertía: “Si no se cumple con la ley 20-B, su aeropuerto explotará”.

Revisa también:

ADN
ADN

Lienzo con amenaza de bomba en aeropuerto de La Araucanía

La alusión hace referencia a la Ley Indígena que faculta al Estado a comprar terrenos para comunidades mapuches.

El delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, señaló que existen cinco comunidades que esperan que la CONADI concrete la adquisición de predios contiguos al aeropuerto.

“Se están coordinando las acciones”

En tanto, el seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, afirmó que se activó una coordinación interinstitucional con las entidades encargadas de resguardar la zona.

“La tarea del resguardo de estas áreas está de la mano de la gestión que hace la Fuerza Aérea a partir de la DGAC, y en ese contexto se están coordinando las acciones para disminuir los riesgos”, indicó.

Unidades de inteligencia trabajan en la identificación de los responsables, mientras el Ministerio Público dirige la investigación por amenaza de bomba y eventuales delitos asociados.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad